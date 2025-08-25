Стало известно, сыграет ли Трубин в ответном матче квалификации ЛЧ против Фенербахче
Тренер дал четкий ответ
Анатолий Трубин / фото - Бенфика
27 августа лиссабонская Бенфика примет турецкий Фенербахче в ответном матче квалификации Лиги чемпионов. Первая игра завершилась без голов – 0:0. Главный тренер Бенфики прокомментировал позицию вратаря в этой встрече.
— У всех футболистов есть потенциал, чтобы выходить на поле и играть в стартовом составе. Всё зависит от их реакции и работы. Но могу уже сказать точно – против Фенербахче точно сыграет Трубин, – приводит слова Бруну Лаже A Bola.
В нынешнем сезоне голкипер сборной Украины провел пять матчей, в которых не пропустил ни одного гола. В то же время 23 августа он остался в запасе – в чемпионатной игре против Тонделы выступал Самуел Соареш.
