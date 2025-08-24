Дублер Трубіна не позволил прерваться удивительной серии Бенфики
Анатолий отдыхал после Лиги чемпионов
8 минут назад
Антон Трубин / Фото - Бенфика
Бенфика в матче 3 тура Примейра-лиги не оставила шансов новичку элиты Тонделе. Матч в Лиссабоне завершился со счетом 3:0.
Домашнюю победу вице-чемпиону Португалии обеспечили голы Ивановича, Аурснеса и Престианни.
В этом матче не участвовал украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин. Его дублер Самуэл Соареш помог в шестом матче подряд сохранить ворота «орлов» в неприкосновенности.
Примейра-лига. 3 тур
Бенфика – Тондела 3:0
Голы: Иванович, 32, Аурснес, 42, Престианни, 90+6.
Известно, почему Трубин не принял участия в последнем матче Бенфики в чемпионате Португалии.