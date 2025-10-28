Тренер Бетиса Мануэль Пеллегрини поделился мнением о неудачном для своей команды матче против мадридского Атлетико в рамках Ла Лиги, который завершился со счетом 0:2.

«Не думаю, что счет отражает характер матча. Гол на второй минуте перевел игру в формат, который был бы предпочтителен для Атлетико. Команда стремилась отыграться, но соперник забил два отличных гола, а потом они сыграли в футбол, в который умеют играть, и сыграли очень хорошо. Мы не смогли забить ни одного гола, и Атлетико набрал очки.

Ло Чельсо хорошо сыграл во втором тайме. Он вышел на поле, чтобы обеспечить большую точность. Команда играла хорошо. Она никогда не сдавалась и всегда стремилась забить», — приводит слова Пеллегрини AS.