В четвертом туре Ла Лиги Леванте на своем поле встречался с Бетисом.

Хозяева начали матч мощно и уже к десятой минуте достигли комфортного преимущества в два мяча. Отличились Иван Ромеро и Этта Эйонг. Однако еще до перерыва команда Мануэля Пеллегрини сумела сократить отставание – гол забил Кучо Эрнандес.

После паузы игра превратилась в напряженную борьбу. Леванте всеми силами пытался удержать преимущество, а Бетис искал возможность вырвать хотя бы ничью. В итоге гости добились своего и на 81-й минуте Пабло Форнальс отправил мяч в ворота и обеспечил команде камбэк.

Ла Лига, четвертый тур

Леванте — Реал Бетис 2:2

Голы: Ромеро, 3, Эйонг, 10 - Кучо, 45+2, Форнальс, 81