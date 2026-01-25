Главный тренер Борнмута Андони Ираола подвел итоги матча 23 тура АПЛ против Ливерпуля. Его слова приводит Sky Sports.

Это огромная победа для нас, потому что мы находились в сложной ситуации, особенно на прошлой неделе из-за количества игроков и защитников.

Мы ищем способы набирать очки против сложных соперников. Я очень горжусь командой и тем, что мы делаем. Мы адаптируемся и набираем хорошие очки.

Не хотелось пропускать до перерыва. Это был хороший гол от ван Дейка, и мы знали, что нам придется бороться на полную, учитывая все, что они делают, и мы пропустили два стандарта. Но после счета 2:2 мы начали играть лучше и почувствовали, что нам нечего терять.

Я считаю, что это победа, которая нам была нужна. Теперь у нас 30 очков, нам нужны очки, и они нужны как можно быстрее. Мы все еще в зоне вылета, так что нам придется продолжать бороться и набирать очки, - сказал Ираола.