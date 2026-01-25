Тренер Борнмута раскрыл секрет победы над Ливерпулем
Чемпион Англии потерял очки
около 10 часов назад
Главный тренер Борнмута Андони Ираола подвел итоги матча 23 тура АПЛ против Ливерпуля. Его слова приводит Sky Sports.
Это огромная победа для нас, потому что мы находились в сложной ситуации, особенно на прошлой неделе из-за количества игроков и защитников.
Мы ищем способы набирать очки против сложных соперников. Я очень горжусь командой и тем, что мы делаем. Мы адаптируемся и набираем хорошие очки.
Не хотелось пропускать до перерыва. Это был хороший гол от ван Дейка, и мы знали, что нам придется бороться на полную, учитывая все, что они делают, и мы пропустили два стандарта. Но после счета 2:2 мы начали играть лучше и почувствовали, что нам нечего терять.
Я считаю, что это победа, которая нам была нужна. Теперь у нас 30 очков, нам нужны очки, и они нужны как можно быстрее. Мы все еще в зоне вылета, так что нам придется продолжать бороться и набирать очки, - сказал Ираола.