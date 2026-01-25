УЕФА подключился к рассмотрению дела вокруг вингера Челси Михаила Мудрика, который был временно отстранен от выступлений в ноябре 2024 года после выявления положительного допинг-теста.

Как сообщает The Chelsea forum, европейская футбольная организация заняла активную позицию и обратилась к Футбольной ассоциации Англии с призывом ускорить процесс рассмотрения дела, чтобы как можно быстрее прояснить ситуацию и дать игроку шанс вернуться в команду.

При этом подчеркивается, что Мудрик не принимал запрещенных веществ намеренно. Украинец уже близок к возобновлению выступлений, однако точные сроки его возвращения пока не определены. По информации источника, речь идет о нескольких днях или неделях.

