В УЕФА выступили с требованием к Футбольной ассоциации Англии по поводу допинг-скандала с Мудриком
Организация требует от Футбольной ассоциации Англии ускорить рассмотрение дела
около 2 часов назад
УЕФА подключился к рассмотрению дела вокруг вингера Челси Михаила Мудрика, который был временно отстранен от выступлений в ноябре 2024 года после выявления положительного допинг-теста.
Как сообщает The Chelsea forum, европейская футбольная организация заняла активную позицию и обратилась к Футбольной ассоциации Англии с призывом ускорить процесс рассмотрения дела, чтобы как можно быстрее прояснить ситуацию и дать игроку шанс вернуться в команду.
При этом подчеркивается, что Мудрик не принимал запрещенных веществ намеренно. Украинец уже близок к возобновлению выступлений, однако точные сроки его возвращения пока не определены. По информации источника, речь идет о нескольких днях или неделях.
