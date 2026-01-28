Главный тренер Челси Лиам Росеньор поделился ожиданиями от матча 8 тура Лиги чемпионов против Наполи. Его слова приводит Football Italia.

Это очень сильная команда. Я думаю, что в последних играх им не повезло. Результаты не соответствуют игре команды Антонио. Мы знаем, что это будет очень сложная игра в очень особенной атмосфере. Это никак не изменяет моих планов, потому что я готовился к очень сложному матчу.

Наполи - отличная команда. Они доказали это в прошлом году, завоевав фантастический титул. У них есть выдающиеся игроки, тренер мирового класса. Они по-прежнему занимают позицию, которая позволяет им пройти дальше. Мы это понимаем. Думаю, это будет захватывающая игра, потому что Наполи необходимо победить. Кроме того, чтобы иметь реальные шансы попасть в первую восьмерку, нам тоже нужно победить, - сказал Росеньор.