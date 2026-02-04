Главный тренер Челси Лиам Росеньор подвел итоги ответного матча полуфинала Кубка Английской лиги против Арсенала (0:1). Его слова приводит ITV.

Во втором тайме мы доминировали в тех зонах, в которых хотели, но не удавалось создать качественный момент. Когда ты давишь так, как это делали мы... Мы отправили обоих центральных защитников в штрафную площадку противника, и на последних минутах подобное может случиться.

Арсенал знал, что сегодня его ждет хороший матч, как и в первый раз. Думаю, очевидны улучшения в нашей игре по сравнению с первой игрой. Да, проигрывать - это больно, хочется пройти дальше. Нам просто нужно и дальше прибавлять - и я вижу, что это происходит.

Я не хочу искать оправдания, но перед первым матчем у нас по базе гулял вирус, мы потеряли четверых, а я на тот момент лишь три дня руководил командой. Не могу критиковать желание, ни интенсивность, ни готовность игроков биться.

Нам нужно помнить, что это лишь начало, и я очень доволен многим из того, что вижу, - сказал Россеньор.