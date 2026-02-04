Главный тренер Арсенала Микель Артета подвел итоги ответного матча полуфинала Кубка английской лиги против Челси (1:0). Его слова приводит ВВС.

Понравилось ли мне? Очень - особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва. Эта стойкость, это четкое понимание того, как мы должны играть... Мы были очень хороши в этом.

На нашем стадионе царила особая атмосфера. Это имеет большое значение. Мы ждали несколько лет, чтобы оказаться на этом месте, и, безусловно, получим удовольствие в финале, - сказал Артета.