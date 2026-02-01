Тренер Челси — после победы над Вест Хэмом: «Я бы сам нас освистал в первом тайме»
Наставник признал справедливость реакции трибун
около 1 часа назад
Главный тренер Челси Лиам Росеньор после волевой победы над Вест Хэмом со счетом 3:2 откровенно высказался о реакции болельщиков и признал, что недовольство с трибун в перерыве было оправданным.
После первого тайма хозяева уступали 0:2, что вызвало резкую критику со стороны фанатов на Стэмфорд Бридж. Однако во второй половине встречи лондонская команда сумела кардинально изменить ход игры, забила три мяча и в итоге одержала победу, набрав максимальное количество очков.
«Я должен быть честным: я бы сам нас освистал в первом тайме. Наша игра была далеко не на том уровне, на котором должна быть Челси.
Во втором тайме болельщики были фантастическими. Они подтолкнули команду вперед, и игроки это почувствовали. Именно такую поддержку мы хотим видеть, но мы должны заслужить её своей игрой», — подчеркнул Росеньор.
