Главный тренер Челси Лиам Росеньор после волевой победы над Вест Хэмом со счетом 3:2 откровенно высказался о реакции болельщиков и признал, что недовольство с трибун в перерыве было оправданным.

После первого тайма хозяева уступали 0:2, что вызвало резкую критику со стороны фанатов на Стэмфорд Бридж. Однако во второй половине встречи лондонская команда сумела кардинально изменить ход игры, забила три мяча и в итоге одержала победу, набрав максимальное количество очков.