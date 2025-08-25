В субботу, 23 августа, Дженоа на своем поле разошелся миром с Лечче (0:0) в поединке первого тура Серии А сезона-2025/26. Украинский полузащитник Руслан Малиновский так и не получил времени, проведя весь матч на скамейке запасных.

После встречи наставник Дженоа Патрик Виейра поделился со СМИ своими размышлениями о тактике и объяснил, почему 32-летний хавбек не появился на поле.

«Да, это могло быть решением, но нам немного не хватило, чтобы забить гол. Важно принять трудности, с которыми мы столкнулись, и в конечном итоге мы заработали одно очко. Мы должны продолжать работать, потому что знаем, что не всё идеально», – цитирует Виейру Pianeta Genoa 1893.

За время выступлений в составе Дженоа Малиновский сыграл 41 матч, отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.