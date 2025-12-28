Тренер Эвертона высказался о новом контракте для Миколенко
Действующее соглашение истекает через полгода
19 минут назад
Виталий Миколенко / Фото - Эвертон
Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес прояснил ситуацию по продлению контракта с украинским защитником Виталием Миколенко. Его слова приводит Liverpool Echo.
Мы ведем переговоры с Мико. Они продолжаются, мы делаем много чего за кулисами. Мы не выходим на публику и не обсуждаем их постоянно, но уже довольно давно идет много процессов. Надеемся, что найдем решение скорее, чем позже, - рассказал Моэс.
В текущем сезоне Миколенко провел 16 матчей во всех турнирах, не отметившись голами или ассистами. Его контракт с ливерпульским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.
