Сергей Разумовский

Все футболисты полтавской Ворсклы с началом лета получили статус свободных агентов и сейчас занимаются поиском новых вариантов для продолжения карьеры. Об этом сообщает UA-Футбол.

Ситуация стала следствием серьезных финансовых проблем в полтавском клубе. Ранее стало известно, что Аттестационный комитет УАФ официально отказал Ворскле в выдаче лицензии на профессиональный сезон 2026/27. Причиной такого решения стали значительные долги клуба, которые оцениваются в 3,5 миллиона условных единиц, а также неспособность компании-владельца далее гарантировать стабильное финансирование команды.

Из-за финансового краха клуб фактически потерял возможность продолжать полноценную профессиональную деятельность в прежнем формате. В результате все игроки полтавской команды стали свободными агентами и могут самостоятельно вести переговоры с другими клубами без необходимости согласовывать трансфер с Ворсклой.

В настоящее время без работы остается и главный тренер полтавцев Валерий Куценко. После прекращения активной деятельности команды он также вынужден рассматривать дальнейшие варианты трудоустройства.

Футболисты Ворсклы тем временем активно ищут новые клубы. По информации источника, несколько команд проявляют интерес к защитнику Тарасу Дмитруку. Среди потенциальных претендентов на игрока называются Александрия, Эпицентр и Верес. Кроме того, возможность подписания футболиста рассматривает один из зарубежных клубов.

Также новый этап карьеры может начать полузащитник Максим Андрущенко. Сообщается, что у него есть шанс продолжить выступления в одном из клубов украинской Премьер-лиги. Конкретная команда пока не называется, однако интерес к футболисту уже есть.

Близки к решению вопроса с будущим трудоустройством и другие игроки бывшего состава Ворсклы. В частности, новые команды в ближайшее время могут найти защитники Михаил Шершень и Вадим Червак, а также полузащитники Артем Байдал и Владислав Семотюк.

Ранее спортивный директор клуба Владимир Чеснаков сообщил, что почти со стопроцентной вероятностью Ворскла не будет играть в сезоне-2026/2027.

В этом сезоне на 95% Ворскла не будет нигде участвовать – ни в всеукраинских, ни даже в областных соревнованиях, – сообщил Чеснаков в интервью Sport Arena. Владимир Чеснаков

Таинственное исчезновение оборвало жизнь: стали известны детали гибели экс-игрока Ворсклы.