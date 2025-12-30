Главный тренер Интера Кристиан Киву оценил выступление текущего лидера Серии А в 2025 году. Его слова передает Football Italia.

Никогда не бывает просто. Обеспечение стабильности результатов важно, и мы должны продолжать упорно работать. Наша цель - быть конкурентоспособными на протяжении всего сезона.

Пока что таблица говорит, что мы - лидеры, но этого недостаточно. Сейчас декабрь, первый круг еще не завершен, а путь длинный. Мы знаем, что надо работать, иногда даже бороться с несправедливостью тех, кто считает наше лидерство очевидным, но мы знаем, что всё решается на поле. Мы реагируем на трудности, готовы работать еще больше, - рассказал Киву.