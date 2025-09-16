Главный тренер Интера Кристиан Киву подвел итоги матча 3 тура Серии А против Ювентуса (3:4). Его слова приводит Football Italia.

Команда доминировала с первой минуты, мы пропустили, но отреагировали. Нам не хватало ясности, чтобы правильно оценить ключевые моменты. Если бы мы были более прагматичными и конкретными, то вернулись бы в Милан более счастливыми. Нужно понять, что в некоторые моменты вместо того, чтобы играть красиво, мы должны быть конкретными. За последние 20 лет я не видел, чтобы Интер показывал такую игру на стадионе Ювентуса. К сожалению, мы возвращаемся домой ни с чем.

Я настроен оптимистично, ведь если эта команда способна на такие выступления, я не волнуюсь. Нам нужно быть прагматичными и улучшать действия в ключевые моменты, чтобы выигрывать матчи. Я бы отметил игру всей команды, даже когда мы проигрывали, - рассказал Киву.