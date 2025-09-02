Защитник Манчестер Сити Мануэль Аканджи продолжит карьеру в итальянском Интере, а не в Милане, как ожидалось ранее. Швейцарский защитник перешел в команду из Серии А на правах аренды с возможностью выкупа или обязательным выкупом при определенных условиях.

Спокойствие, умиротворение и тихая сила – именно с этими замечательными качествами Мануэль Аканджи знакомится с болельщиками нерадзурри и готовится начать своё приключение с Интером. Добро пожаловать, Мануэль!, – говорится в заявлении клуба.

Футболист является воспитанником швейцарского футбола, выступал за Винтертур, Базель и дортмундскую Боруссию. С 2017 года Аканджи играет за национальную сборную Швейцарии. Его контракт с Манчестер Сити действителен до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 28 млн евро.

