Комо и Дженоа закрывали программу 3 тура Серии А. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Бывшие звезды Арсенала 2000-х Сеск Фабрегас и Патрик Виейра встретились уже по разные стороны баррикад во главе своих команд. Тренер Дженоа впервые в этом сезоне доверил место в старте Руслану Малиновскому, который не получил вызов в сборную Украины на сентябрьские матчи.

Комо и Дженоа обменялись голами в каждом из таймов. На 13-й минуте аргентинский волшебник Пас вывел команду Фабрегаса в лидеры.

Хозяева контролировали ход событий на поле до заключительных минут поединка. Комо заканчивало игру в меньшинстве после удаления центрбека Рамона.

В конце встречи Дженоа побежал спасаться, и на второй добавленной минуте Экубан вырвал ничью для гостей.

Малиновский в матче против Комо провел на поле 70 минут.

Серия А. 3 тур

Комо - Дженоа 1:1

Голы: Пас, 13 - Экубан, 90+2

