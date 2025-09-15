Малиновский впервые в сезоне сыграл за Дженоа в основе
Команда украинца избежала поражения
около 1 часа назад
Комо и Дженоа закрывали программу 3 тура Серии А. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Бывшие звезды Арсенала 2000-х Сеск Фабрегас и Патрик Виейра встретились уже по разные стороны баррикад во главе своих команд. Тренер Дженоа впервые в этом сезоне доверил место в старте Руслану Малиновскому, который не получил вызов в сборную Украины на сентябрьские матчи.
Комо и Дженоа обменялись голами в каждом из таймов. На 13-й минуте аргентинский волшебник Пас вывел команду Фабрегаса в лидеры.
Хозяева контролировали ход событий на поле до заключительных минут поединка. Комо заканчивало игру в меньшинстве после удаления центрбека Рамона.
В конце встречи Дженоа побежал спасаться, и на второй добавленной минуте Экубан вырвал ничью для гостей.
Малиновский в матче против Комо провел на поле 70 минут.
Серия А. 3 тур
Комо - Дженоа 1:1
Голы: Пас, 13 - Экубан, 90+2
