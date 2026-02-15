Миланский Интер накануне одержал победу над туринским Ювентусом (3:2) в домашнем матче 25-го тура итальянской Серии A.

После финального свистка защитник нерадзурри Янн Биссек поделился своим мнением о выступлении команды и прокомментировал игру Интера в этом матче.

«Мы играли против очень сильного соперника, который хорошо играл. Иногда приходится страдать, и сегодня нам пришлось это делать. Мы должны играть лучше, но в конце концов, победа есть победа.

Мы сделали несколько ошибок в защите, мы это знаем. Но иногда приходится говорить и о мастерстве соперника. Ювентус играл очень хорошо даже с десятью игроками на поле и создал нам проблемы.

Это был тяжелый матч, но мы рады, что победили. Это точно было нелегко сделать.

Киву прекрасно выполняет свою работу, он много говорит о психологических аспектах, потому что иногда футбол решается в голове. Ничья 2:2 нас не устраивала, но мы остались в игре и в итоге смогли победить. Нам нужно улучшаться».