Главный тренер Интера Кристиан Киву подвел итоги матча 1 тура Лиги чемпионов против Аякса (2:0). Его слова приводит Football Italia.

Эта победа очень важна для работы, которую выполняют ребята. Они и раньше были близки к успеху, но сегодняшний вечер стал проявлением зрелости.

Мы старались нейтрализовать сильные стороны «Аякса», в том числе их передачи в финальной трети, и позволяли им делать передачи только там, где нам было удобно. Мы старались оставаться на их половине поля, как можно быстрее отбирать мяч и сразу же переходить к вертикальным передачам. Все прошло хорошо.

Я хотел остаться с расстановкой 3-5-2, потому что команда умеет играть по этой схеме. Мы просто хотели добавить несколько вещей, но прежде всего - снова обрести психологическую устойчивость и уверенность, которых нам не хватало. Я продолжаю идти своим путем, стараясь не навредить команде, которая и так была сильна, - рассказал Киву.