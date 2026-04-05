Олег Шумейко

Главный тренер Карпат Франциско Фернандес прокомментировал пресс-службе команды победу над Динамо (1:0) в матче 22-го тура УПЛ:

Я счастлив за игроков и за фанатов, потому что мы все вместе страдали в предыдущих матчах. Было важно добиться победы здесь, особенно на выезде против такого соперника. Я доволен и этому надо радоваться. Однако, так как я требовательный, то нужно сказать, что я не всем в игре доволен в целом. Нам не хватило непрерывности игры, но в целом, первые 20-25 минут мы очень хорошо сработали. Тем не менее, повторюсь, что нам немного не хватило непрерывности игры.

У Карпат под вашим руководством был неудачный старт и были инсайды о том, что клуб не доволен вашей работой и ведет переговоры с другим тренером. Было ли какое-то давление на вас от руководства и чувствуете ли сейчас, что после победы над Динамо ваша работа в безопасности?

Я всегда доверял работе тренерского штаба, который я возглавлял. Слишком много было разговоров и слишком громких. Тем не менее, мы продолжали тихо работать, выполняя свою работу, доверяя футболистам и своему труду. Мы знали, что лучшие моменты придут, и они нас ждут впереди. В футболе так бывает, что есть хорошие и плохие моменты. Тем не менее, эту плохую полосу матчей, которая тянулась с ноября, мы смогли переломить. И уже вышли на эту позитивную динамику. Нам надо продолжать работать в том же духе, не снижая в этой динамике.

Напоминаем, что Карпаты поднялись на восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Украины и имеют в активе 29 очков в 22 матчах. Динамо идет четвертым с 41 очком за те же 22 игры.

