Денис Седашов

Главный тренер Динамо Игорь Костюк подвел итоги матча 22-го тура УПЛ против львовских Карпат. Киевляне уступили на своем поле со счетом 0:1, пропустив единственный мяч в начале встречи. Слова приводит прессслужба Динамо.

Наставник бело-голубых отметил, что команда провалила старт игры в эмоциональном плане, но потом сумела выровнять ситуацию и доминировала на поле. Также Игорь Костюк выразил несогласие с решением арбитров отменить гол Матвея Пономаренко после просмотра VAR.

Я считаю, что это был чистый гол. Арбитр VAR даже не должен был пересматривать этот эпизод. Мы посмотрели повтор – вратарь выпустил мяч, а Матвей выбил его уже из-под рук. Если было касание, то Матвей первым коснулся мяча и забил чистый гол. Вообще не нужно было смотреть VAR. Но арбитр принял такое решение. Он смотрел момент в статике, хотя такие моменты нужно смотреть в динамике, чтобы понять, как развивались события. Игорь Костюк

После этого поражения Динамо остается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Украины.

