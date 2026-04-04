Костюк — о незасчитанном голе Динамо: «Я считаю, что это был чистый гол»
Капитан киевлян уверен, что команда заслужила другой результат
1 день назад
Главный тренер Динамо Игорь Костюк подвел итоги матча 22-го тура УПЛ против львовских Карпат. Киевляне уступили на своем поле со счетом 0:1, пропустив единственный мяч в начале встречи. Слова приводит прессслужба Динамо.
Наставник бело-голубых отметил, что команда провалила старт игры в эмоциональном плане, но потом сумела выровнять ситуацию и доминировала на поле. Также Игорь Костюк выразил несогласие с решением арбитров отменить гол Матвея Пономаренко после просмотра VAR.
Я считаю, что это был чистый гол. Арбитр VAR даже не должен был пересматривать этот эпизод. Мы посмотрели повтор – вратарь выпустил мяч, а Матвей выбил его уже из-под рук. Если было касание, то Матвей первым коснулся мяча и забил чистый гол.
Вообще не нужно было смотреть VAR. Но арбитр принял такое решение. Он смотрел момент в статике, хотя такие моменты нужно смотреть в динамике, чтобы понять, как развивались события.
После этого поражения Динамо остается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Украины.
