Бывший тренер Динамо и Шахтера Мирча Луческу потерял сознание на тренировочной базе
около 3 часов назад
Главного тренера сборной Румынии и бывшего наставника Динамо и Шахтера Мирчу Луческу доставили в больницу из-за внезапного ухудшения самочувствия. Инцидент произошел во время технического совещания перед вылетом команды в Братиславу. Об этом сообщает пресс-служба РФФ.
80-летний специалист потерял сознание на тренировочной базе, где ему оказали первую помощь. В настоящее время Луческу находится под наблюдением кардиологов. Решение о дальнейшей работе тренера примут после полного обследования.
Это вторая госпитализация специалиста в 2026 году. В конце января Луческу лечили от аритмии и гриппа.
УАФ рассматривает Мельгосу и наставника Полесья на замену Реброва у руля сборной.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04