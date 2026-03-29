Денис Седашов

Главного тренера сборной Румынии и бывшего наставника Динамо и Шахтера Мирчу Луческу доставили в больницу из-за внезапного ухудшения самочувствия. Инцидент произошел во время технического совещания перед вылетом команды в Братиславу. Об этом сообщает пресс-служба РФФ.

80-летний специалист потерял сознание на тренировочной базе, где ему оказали первую помощь. В настоящее время Луческу находится под наблюдением кардиологов. Решение о дальнейшей работе тренера примут после полного обследования.

Это вторая госпитализация специалиста в 2026 году. В конце января Луческу лечили от аритмии и гриппа.

