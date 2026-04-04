Карпаты победили Динамо благодаря голу Бабукара Фаала
Единственный мяч был забит на шестой минуте первого тайма
1 день назад
Киевское Динамо проиграло львовским Карпатам. Единственный гол в матче на 6-й минуте забил Бабукар Фаал.
Во втором тайме арбитр отменил гол игрока киевлян Матвея Пономаренко из-за фола в атаке. В конце встречи на поле возникла стычка, по итогам которой Пономаренко получил вторую желтую карточку и был удален.
УПЛ. 22-й тур
Гол: Фаал, 6
Удаление: Пономаренко, 90+4
Динамо с 41 очком остается на четвертом месте в УПЛ. Карпаты набрали 29 баллов и поднялись на восьмую строчку турнирной таблицы.
Еще в одном матче дня Колос и Металлист 1925 сыграли вничью 0:0.
Поделиться