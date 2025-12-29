Вест Хэм рассмотрит возможность сменить тренера во второй раз за сезон, если результаты команды не улучшатся в ближайшее время, сообщает talkSPORT.

Нуно Эшпириту Санту находится под сильным давлением, поскольку клуб борется за выживание в АПЛ после серии неудачных матчей.

Португальский менеджер выиграл лишь два из 13 матчей, с тех пор как в сентябре заменил уволенного Грэма Поттера.

Текущий сезон Нуно начинал во главе Ноттингем Форест, который он покинул в начале сентября после ссоры с руководством. В том же месяце Санту получил работу в Западном Лондоне.

«Молотобойцы» застряли в тройке аутсайдеров, не выиграв ни одного из последних семи матчей.

30 декабря Вест Хэм завершит первую половину сезона домашним матчем против Брайтона. Начало - в 21:30.