Тренер клуба АПЛ может быть уволен во второй раз в сезоне.
На фоне последних результатов
около 1 часа назад
Вест Хэм рассмотрит возможность сменить тренера во второй раз за сезон, если результаты команды не улучшатся в ближайшее время, сообщает talkSPORT.
Нуно Эшпириту Санту находится под сильным давлением, поскольку клуб борется за выживание в АПЛ после серии неудачных матчей.
Португальский менеджер выиграл лишь два из 13 матчей, с тех пор как в сентябре заменил уволенного Грэма Поттера.
Текущий сезон Нуно начинал во главе Ноттингем Форест, который он покинул в начале сентября после ссоры с руководством. В том же месяце Санту получил работу в Западном Лондоне.
«Молотобойцы» застряли в тройке аутсайдеров, не выиграв ни одного из последних семи матчей.
30 декабря Вест Хэм завершит первую половину сезона домашним матчем против Брайтона. Начало - в 21:30.