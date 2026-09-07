Сергей Разумовский

Итальянский специалист Паоло Ваноли назначен новым главным тренером Фиорентины. Об этом сообщила пресс-служба клуба, не раскрыв деталей соглашения с наставником.

54-летний Ваноли уже работал с первой командой флорентийцев в прошлом сезоне. Теперь он вернулся на должность после увольнения Фабио Гроссо, об отставке которого клуб объявил ночью.

Под руководством Гроссо Фиорентина неудачно начала чемпионат Италии. Команда проиграла все три стартовых матча Серии А и в настоящий момент занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.

Перед Ваноли стоит задача как можно скорее стабилизировать результаты и вывести команду из кризисного положения. Новому наставнику предстоит работать не только над психологическим состоянием футболистов, но и над качеством игры и надежностью обороны.

Паоло Ваноли возглавил Фиорентину 7 ноября прошлого года. 5 июня клуб сообщил о его уходе с должности главного тренера первой команды, однако после увольнения Гроссо решил снова доверить команду именно итальянскому специалисту.