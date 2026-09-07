Клуб Серии А уволил тренера после четырёх матчей нового сезона
Инсайдер уже назвал нового наставника команды
Фиорентина приняла решение уволить главного тренера Фабио Гроссо после всего четырех матчей нового сезона. Причиной стал катастрофический старт команды в Серии А.
Гроссо возглавил «фиалок» в начале июня. До этого бывший чемпион мира на протяжении двух лет работал с Сассуоло. Свой дебют на посту он начал успешно – Фиорентина разгромила Беневенто со счетом 4:1 в Кубке Италии.
Однако в чемпионате ситуация быстро изменилась. В трех стартовых турах Серии А команда потерпела три поражения подряд. Сначала Фиорентина уступила Роме со счетом 0:4, затем проиграла Фрозиноне – 0:3, а в матче против Торино потерпела поражение со счетом 1:2.
Такой результат оставил «фиалок» на дне турнирной таблицы. Руководство клуба решило не ждать улучшения ситуации и уже в воскресенье вечером уволило Гроссо.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, новым наставником Фиорентины станет Паоло Ваноли. 54-летний тренер уже работал в клубе в прошлом сезоне. Теперь он готов вернуться в команду, а все формальности по назначению должны завершить сегодня.
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