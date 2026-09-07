Павел Василенко

Фиорентина приняла решение уволить главного тренера Фабио Гроссо после всего четырех матчей нового сезона. Причиной стал катастрофический старт команды в Серии А.

Гроссо возглавил «фиалок» в начале июня. До этого бывший чемпион мира на протяжении двух лет работал с Сассуоло. Свой дебют на посту он начал успешно – Фиорентина разгромила Беневенто со счетом 4:1 в Кубке Италии.

Однако в чемпионате ситуация быстро изменилась. В трех стартовых турах Серии А команда потерпела три поражения подряд. Сначала Фиорентина уступила Роме со счетом 0:4, затем проиграла Фрозиноне – 0:3, а в матче против Торино потерпела поражение со счетом 1:2.

Такой результат оставил «фиалок» на дне турнирной таблицы. Руководство клуба решило не ждать улучшения ситуации и уже в воскресенье вечером уволило Гроссо.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, новым наставником Фиорентины станет Паоло Ваноли. 54-летний тренер уже работал в клубе в прошлом сезоне. Теперь он готов вернуться в команду, а все формальности по назначению должны завершить сегодня.