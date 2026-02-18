Фарина продолжит карьеру в Кудривке
Защитник Шахтера присоединится к команде из Черниговщины на правах аренды
около 1 часа назад
Мар'ян Фарина / фото - Шахтёр
Защитник Шахтера Марьян Фарина продолжит карьеру в Кудривке. Сегодня 22-летний футболист присоединится к новому клубу, сообщает журналист Игорь Бурбас.
По данным источника, Кудривка арендовала Фарину до конца текущего сезона. Футболист является воспитанником Шахтера и дебютировал за первую команду в 2022 году. В текущем сезоне он провел два матча за "горняков", а в кампании 2023/24 выступал на правах аренды за Металлист 1925.
Ранее Кудривка также арендовала другого игрока Шахтера — Антона Глущенко.
