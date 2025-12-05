Главный тренер Лацио Маурицио Сарри поделился впечатлениями после победы своей команды в 1/8 финала Кубка Италии, где римляне одолели Милан с минимальным счетом 1:0.

«Мне нравятся такие ситуации, ведь с июля у нас было много трудностей и травм, но команда полна энтузиазма, поэтому я наслаждаюсь буднями. Конечно, во время матча я злюсь, потому что мы допускаем технические ошибки и не дотягиваем до уровня других команд, но тренировки мне очень нравятся.

Мы были рады, что более 40 000 человек пришли на Стадио Олимпико и устроили настоящий фурор. Это было приятно ребятам, ведь после последнего домашнего матча они были расстроены, даже унижены. И это было необходимо.

Это турнир на выбывание. Мы прошли вперед, но даже не успели насладиться успехом полностью, поскольку в эти выходные нас ждет еще один очень сложный матч.

Если мы дойдем до конца сезона и почувствуем, что у нас есть семь-восемь игроков, на которых мы можем положиться, и привлечем еще трех-четырех для усиления, это будет успехом. Если мы сможем заложить фундамент, это уже будет важным для клуба. Мы надеемся продолжить этот процесс развития», — приводит слова Сарри Football-Italia.