Главный тренер Ливерпуля Арне Слот подвел итоги матча 19 тура АПЛ против Лидса (0:0). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Чего не хватило? Гола... А чтобы забить Лидсу, который хорошо защищается, есть несколько способов. Для некоторых команд в АПЛ это стандарты. Мы были близки к этому с Вирджилом. Создали 8 моментов, но не забили. Другой способ разблокировать оборону мы видели против Вулвз, когда Жереми продемонстрировал свое мастерство, быстро проведя мяч в 1 на 1, и я думаю, что против Лидса у него также было несколько таких моментов. И еще один способ - контратаковать или отбор на чужой половине поля.

Я сказал в перерыве, что мы можем привлечь больше игроков в штрафную площадь, чем в первом тайме. Когда мы делали передачи, было бы хорошо, если бы в штрафной Лидса было больше наших игроков. Много владения. Я думаю, что мы команда с наибольшим владением мячом в этом году, но этого мало, если вы не можете создать достаточно моментов. Нужна скорость, индивидуальные особенные моменты, чтобы создать перегрузку. Вы не увидите много голов с 15-20 пасами против низких блоков.

Вратарь Лидса, на мой взгляд, каждый мяч выбивал далеко. А когда ты его отбираешь, перед тобой стоят 11 игроков. Не так просто найти игроков, которые достаточно близко к воротам соперника. Перед нами встала команда, которая делала все возможное, но нам было трудно найти лазейку.

Пенальти на Экетике? Если бы он упал, это, вероятно, было бы пенальти. Но я понимаю, почему он не упал. В этом сезоне неоднократно подобные ситуации не были поводом для назначения пенальти. Из-за этого наши игроки стараются оставаться на ногах. Тогда VAR трудно вмешаться, а судье трудно назначить пенальти, если ты остаешься на ногах, - объяснил Слот.