Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев подвел итоги стартового матча 5 тура УПЛ против Александрии (1:4). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Такие матчи нельзя проигрывать, тем более с таким счетом. Хочу извиниться перед нашими болельщиками – в первую очередь за этот счет. Будем делать все, чтобы исправлять ситуацию.

Нужно играть в футбол качественно во всех фазах игры – не только в атаке, но и в обороне, в переходных фазах. Нужно играть дисциплинированно.

Много над этим работаем, начиная со сборов. На сборах мы акцентировали на этом внимание, что команда должна быть организованной, чтобы достигать какого-то результата и занимать какое-то место в чемпионате высокое. Будем дальше над этим работать.

Можно найти и много положительных моментов, но я при таком счете даже не хотел бы этого делать. Будем двигаться дальше, будем исправлять эти ошибки, - рассказал Пономарёв.