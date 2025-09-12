УПЛ. Расписание 5 тура чемпионата Украины 12-14 сентября
Матчи состоятся в пятницу, субботу и воскресенье
около 1 часа назад
С 12 по 14 сентября состоятся поединки пятого тура украинской Премьер-Лиги сезона 2025/26. Болельщиков ждут насыщенные три дня футбольных баталий.
В пятницу, 12 сентября, Александрия примет ЛНЗ, а Верес сыграет против Кудровки.
В субботу, 13 сентября, Рух встретится с Эпицентром, Динамо в столичном дерби посетит Оболонь, а Шахтер будет противостоять Металлисту 1925.
Тур завершится в воскресенье, 14 сентября, матчами Кривбасс – Полесье, Заря – Колос и Карпаты – Полтава.
Расписание и результаты 5 тура УПЛ
Пятница, 12 сентября
15:30 Александрия – ЛНЗ
18:00 Верес – Кудровка
Суббота, 13 сентября
13:00 Рух – Эпицентр
15:30 Оболонь – Динамо
18:00 Металлист 1925 – Шахтер
Воскресенье, 14 сентября
13:00 Кривбасс – Полесье
15:30 Заря – Колос
18:00 Карпаты – Полтава