Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко высказал мнение о возвращении голкипера «сине-желтых» Георгия Бущана в Полесье, а не в Динамо.

Я рад, что Бущан вернулся в УПЛ, но зачем тогда вообще нужно было уезжать? Думаю, переход Бущана в Полесье будет только плюсом, тем более Житомир недалеко от Киева – всего 130 км. Он точно будет играть в основном составе.

У меня только один вопрос: почему Бущан не вернулся в Динамо? Нещерет постоянно ошибается в воротах, в Динамо нельзя допускать таких ошибок, – заявил Леоненко в интервью BLIK.ua.