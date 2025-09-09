Леоненко: «Нафиг Бущану вообще надо было ехать из УПЛ?»
Авторитетный эксперт поделился мыслями о переходе вратаря в Полесье
около 2 часов назад
Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко высказал мнение о возвращении голкипера «сине-желтых» Георгия Бущана в Полесье, а не в Динамо.
Я рад, что Бущан вернулся в УПЛ, но зачем тогда вообще нужно было уезжать? Думаю, переход Бущана в Полесье будет только плюсом, тем более Житомир недалеко от Киева – всего 130 км. Он точно будет играть в основном составе.
У меня только один вопрос: почему Бущан не вернулся в Динамо? Нещерет постоянно ошибается в воротах, в Динамо нельзя допускать таких ошибок, – заявил Леоненко в интервью BLIK.ua.
