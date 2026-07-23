Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарёв перед первым матчем второго раунда квалификации Лиги конференций против Гента признал, что соперник имеет значительно больший опыт международных выступлений, однако заверил: команда тщательно изучила оппонента и серьёзно подготовилась к встрече. Слова специалиста передаёт пресс-служба клуба.

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Плоцк за то, что они приняли нас и помогли организовать этот матч – это очень важно на данном этапе в это время, в котором сейчас живет Украина. Это важно, что пошли нам навстречу и помогли во всем, чтобы мы качественно провели этот матч.

Для нашего клуба это первое участие в еврокубках. Конечно, на стадии еврокубков очень важен опыт, но мы очень серьезно готовимся к матчу. Мы готовы, я считаю, к матчу, только игра покажет, насколько он будет сложным для нас. Но я не могу сказать, что команда волнуется или боится соперника. Мы уважаем соперника, но мы подготовлены.

Как я только что уже сказал, у Гента больше опыта участия в еврокубках, а для нас это впервые. Но я считаю, все-таки мы очень хорошо разобрали и изучили команду соперников, и это будет сложный матч. Я не могу выделить какой-то один аспект, который сыграет решающую роль. Считаю, что все-таки подготовленность будет играть решающую роль в этом матче.

Не могу сказать, что какой-то прессинг, потому что мы во время чемпионата прошлого сезона ставили цель попасть в зону еврокубков. И если мы ставили такую цель, надо быть психологически подготовленным к этому. Поэтому я не могу сказать, что есть какой-то определенный прессинг на меня или на команду.

Хотел бы сказать болельщикам, что футбол – это не всегда логичная игра, она может складываться по-разному. Но я одно единственное могу пообещать – что наша команда будет играть с полной самоотдачей и приложит максимальные усилия на поле, чтобы достичь положительного результата.