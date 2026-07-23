Павел Василенко

Сегодня черкасский ЛНЗ сыграет против бельгийского Гента в первом матче противостояния в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций

Где смотреть поединок ЛНЗ – Гент

Матч будет сыгран на «Орлен Арене» (Плоцк, Польша)

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по Киеву.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн бесплатно на платформе Киевстар ТВ – чтобы получить доступ к прямому эфиру, необходимо пройти регистрацию.

В случае победы над Гентом ЛНЗ выйдет в третий квалификационный раунд Лиги конференций. По результатам жеребьевки там украинский клуб будет ожидать победитель пары Гетеборг (Швеция) – Левадия (Эстония).

Поскольку это квалификация Лиги конференций, то команда Виталия Пономарева в случае поражения от Гента окончательно завершит свой еврокубковый сезон и сосредоточится на внутренних соревнованиях.