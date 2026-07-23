ЛНЗ – Гент. Где смотреть прямую трансляцию матча квалификации Лиги конференций
Поединок пройдет в Польше
около 4 часов назадПодписаться в
Фото - ФК ЛНЗ
Сегодня черкасский ЛНЗ сыграет против бельгийского Гента в первом матче противостояния в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций
Где смотреть поединок ЛНЗ – Гент
- Матч будет сыгран на «Орлен Арене» (Плоцк, Польша)
- Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по Киеву.
- Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн бесплатно на платформе Киевстар ТВ – чтобы получить доступ к прямому эфиру, необходимо пройти регистрацию.
В случае победы над Гентом ЛНЗ выйдет в третий квалификационный раунд Лиги конференций. По результатам жеребьевки там украинский клуб будет ожидать победитель пары Гетеборг (Швеция) – Левадия (Эстония).
Поскольку это квалификация Лиги конференций, то команда Виталия Пономарева в случае поражения от Гента окончательно завершит свой еврокубковый сезон и сосредоточится на внутренних соревнованиях.
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