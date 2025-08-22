Главный тренер Маккаби Тель-Авив Жарко Лазетич высказался после победы своей команды над киевским Динамо в первом матче четвертого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26, завершившемся со счетом 3:1.

«Нам придется как можно быстрее забыть об этой игре. В ответном матче против них нужно быть осторожнее, и тогда мы сможем сыграть лучше.

Это первый тайм. Результат есть результат, мы были очень хороши. Мы создали много моментов. Мы пропустили после их первого удара в створ. Потом они потеряли игрока, и мы контролировали игру.

В прошлом сезоне нам было трудно, когда у нас было численное преимущество, так что это тоже прогресс для нас. Мы создали много моментов, это непросто, мы забили чудесные голы», — сказал Лазетич для Sport5.