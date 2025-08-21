Сергей Стаднюк

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы киевское Динамо номинально в гостях в Сербии сыграет против тель-авивского Маккаби. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Главные тренеры команд определились с составами на поединок. Основной центральный защитник киевлян Денис Попов, который пропустил игру с Эпицентром в чемпионате из-за повреждения, остался в запасе.

🕎 Маккаби Тель-Авив: Машпати, Эйтор, Камара, Асанте, Ревиво, Мадмон, До. Перец, Белич, Сиссоко, Давида, Джезекель.

Запасные: Мелика, Шломо, Гроппер, Мадледе, Стоич, Бен-Харош, Ледерман, Ной, Абу-Фархи, Шахар, Бен-Амо, Николаеску.

🔷 Динамо Киев: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Биловар, Караваев, Шапаренко, Михайленко, Пихальонок, Волошин, Ванат, Ярмоленко.

Запасные: Моргун, Игнатенко, Попов, Яцик, Бражко, Кабаев, Буяльский, Захарченко, Герреро, Дубинчак, Пономаренко.

Ранее главный тренер Динамо Александр Шовковский поделился ожиданиями от матча против Маккаби.