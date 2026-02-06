Главный тренер Дженоа Даниэле Де Росси поделился своим мнением об украинском полузащитнике команды Руслане Малиновском, отметив его роль и значение для коллектива.

«Он говорит, что в последние месяцы у него не было никаких физических проблем, но перед матчем с «Кремонезе» они были. Он тренировался в ограниченном режиме, но все равно поддерживал физическую форму и сыграл несколько отличных матчей.

Я думаю, что он меняет свою игру. Он всегда был атакующим игроком, но, как по мне, он начинает трансформироваться в универсального полузащитника. Он много бегает, работает в защите и ведет игру команды. А в этом коллективе трудно отпустить игрока, который может это делать», - цитирует Де Росси Tuttomercatoweb.