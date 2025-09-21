Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес подвел итоги дерби с Ливерпулем в рамках пятого тура английской Премьер-лиги.

Эвертон на чужом стадионе навязал серьезную борьбу, но в итоге уступил сопернику со счетом 1:2.

«Я просто разочарован, что мы, возможно, не вынесли из этого что-то большее. После того, как пропустили два гола, нам всегда было трудно вернуться в игру. Но мы держались, снова вошли в матч и закончили его относительно сильно.

Первая половина была слабой, мы это признаем, и, вероятно, тактически мы не сделали всё так правильно, как должны были. Нужно было больше давить на соперника, чем мы это делали, и во втором тайме мы это показали – и это дало результат.

Мы создали моменты и даже имели гол и несколько ударов в первом тайме. Нам не хватило той настоящей хладнокровности, которая была у соперника в их эпизодах. Но мы вернулись в игру – и вполне заслуженно. Я хвалю игроков за их стойкость и за то, что они боролись до конца. Считаю, что во втором тайме они проявили больше решимости и преданности.

Мы меняем стиль игры, и на это нужно время, но пока мы заставляем топовые команды бороться, это свидетельствует о том, что мы движемся в правильном направлении. Атмосфера на трибунах была великолепной. Да, они были разочарованы нашей игрой в первом тайме, но после второй половины, думаю, могли сказать: «Вот это уже больше похоже на нас, на то, что мы показывали на протяжении сезона».

Я надеюсь, что с моего прихода у нас командa преданная и энергичная. Мы пытаемся добавить качества, чтобы забивать больше голов. Но при этом не хотим потерять ту стойкость и жёсткость, которая также есть в нашем составе. Так что мы пытаемся объединить все это, чтобы получать лучший результат. Сегодня нам немного не хватило. Большое спасибо всем болельщикам, которые приехали поддержать нас», – сказал Моэс.