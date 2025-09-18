В рамках 1/16 финала Кубка английской лиги Суонси принимал Ноттингем и одержал волевую победу со счетом 3:2, забив дважды уже в добавленное время.

Это поражение стало настоящим ударом для гостей. Наставник Ноттингема Ангелос Постекоглу после матча сильно разозлился и резко высказался в раздевалке в адрес своей команды, сообщает журналист ВВС Крис Вотан.

«Мы ожидали прибытия главных тренеров в зале для пресс-конференций, который, как ни странно, находится рядом с гостевой раздевалкой. Постекоглу набросился на своих игроков, он был в ярости из-за поражения. Стены не слишком толстые, поэтому было слышно, как Постекоглу повысил голос, разговаривая с игроками».

Отметим, что этот поединок стал дебютным для защитника сборной Украины Александра Зинченко, который впервые вышел в составе Ноттингема и провел на поле все 90 минут. Футболист перебрался в новый клуб из лондонского Арсенала на правах аренды.

Следующий матч Ноттингем проведет на выезде против Бернли в рамках пятого тура АПЛ.