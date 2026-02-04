Второй гол в первой игре стал для нас большим разочарованием, учитывая, что он появился так поздно, но мы все еще верим. Мы верим, что у нас есть игроки, которые могут выходить на любой стадион мира, играть и забивать голы. В команде царит дух. Это будет чрезвычайно сложное испытание, и нет большего испытания, чем выездная игра против Манчестер Сити, но мы верим в себя и попытаемся.

Во-первых, мы должны попытаться выиграть игру. Если у нас есть такой менталитет, что мы попробуем настроить все аспекты нашей игры на правильный уровень и атаковать, посмотрим, что мы можем сделать, - сказал Хау.