Тренер Ньюкасла — перед матчем с МЮ: «Они значительно улучшили свои результаты»
Тренер Ньюкасла оценил форму соперника
12 минут назад
Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау рассказал о подготовке команды к стартовому матчу 18-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед.
Наставник сорок отметил заметный прогресс Манчестер Юнайтед по сравнению с прошлым сезоном, подчеркнув высокий уровень конкуренции и силу соперника.
«Статистически Манчестер Юнайтед намного сильнее, чем в прошлом году. Они значительно улучшили свои общие результаты, стали конкурентоспособными, а в атаке имеют нескольких серьезных исполнителей. Это будет действительно хороший и тяжелый матч для нас, но в то же время прекрасная возможность на Рождество насладиться масштабом таких игр».
Встреча Манчестер Юнайтед – Ньюкасл состоится 26 декабря на Олд Траффорд в 22:00 по киевскому времени. Для Хау этот матч может стать 200-м в роли главного тренера Ньюкасла.