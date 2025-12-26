Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим высказался по поводу продолжения контрактов с центральным защитником Гарри Магуайром и полузащитником Каземиро. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Решение еще не принято. У нас много работы. Нам нужно понять, что будет в следующем сезоне, потому что мы должны знать, будут ли еврокубки.

Я очень доволен ими, но не знаю, что будет дальше, так что посмотрим, что будет к концу сезона, какое место мы займем, а потом решим, - сказал Аморим.