Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери подвел итоги матча 17 тура АПЛ против Манчестер Юнайтед (2:1). Его слова приводит ВВС.

Это была очень трудная, но фантастическая победа. «Вилла Парк» - это наша крепость. Нам нужна энергия и поддержка болельщиков в трудные моменты, как это было сегодня. Мы показали нашу конкурентоспособность индивидуально через разных игроков. Мы проделали фантастическую работу.

Следующий вызов - это «Челси», и это будет тяжелый выездной матч. То, как мы реагируем и чувствуем себя хорошо, - это то, как мы строим игру. Каждый игрок помогает нам своими качествами, их преданность и отношение очень важны. Чтобы сохранить эту стабильность до конца сезона, нам нужно, чтобы многие игроки оставались такими, какими они есть. Сейчас мы можем отдохнуть и насладиться временем с семьей, но мы также думаем о «Челси», - рассказал Эмери.