Тренер обидчика Динамо поделился секретом победы над чемпионом УПЛ
Новичок УПЛ создал настоящую сенсацию
около 11 часов назад
Ассистент главного тренера СК Полтава Игорь Тимченко подвел итоги вчерашнего матча 14 тура УПЛ против Динамо (2:1). Его слова приводит УПЛ Тб.
Рецепт один - работать на поле, отдавать все силы. Даже когда не хватает мастерства, нужно это компенсировать другими своими качествами - такими, как самоотдача. Наша команда провела неплохую игру. Динамо - лидер нашего чемпионата, это гранд нашего футбола. В каком бы состоянии ни находилась эта команда, она всегда остается очень хорошей командой.
Ну а наши футболисты отдали все силы на поле и показали довольно неплохое мастерство. Я им благодарен и считаю, что хоть нам в конце и помог вратарь и Динамо какие-то моменты не реализовало, но в общем могу сказать, что мы, наверное, заслуженно победили, - сказал Тимченко.
СК Полтава замыкает турнирную таблицу УПЛ с девятью баллами после 13 туров.
Свой следующий матч СК Полтава проведет против Эпицентра в 15 туре УПЛ. Игра состоится в понедельник, 8 декабря.
Поделиться