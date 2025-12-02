Ассистент главного тренера СК Полтава Игорь Тимченко подвел итоги вчерашнего матча 14 тура УПЛ против Динамо (2:1). Его слова приводит УПЛ Тб.

Рецепт один - работать на поле, отдавать все силы. Даже когда не хватает мастерства, нужно это компенсировать другими своими качествами - такими, как самоотдача. Наша команда провела неплохую игру. Динамо - лидер нашего чемпионата, это гранд нашего футбола. В каком бы состоянии ни находилась эта команда, она всегда остается очень хорошей командой.

Ну а наши футболисты отдали все силы на поле и показали довольно неплохое мастерство. Я им благодарен и считаю, что хоть нам в конце и помог вратарь и Динамо какие-то моменты не реализовало, но в общем могу сказать, что мы, наверное, заслуженно победили, - сказал Тимченко.