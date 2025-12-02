18-летний полузащитник Динамо Богдан Редушко провел свой первый матч за основной состав киевлян и сразу привлек внимание эффективными действиями. Молодой футболист появился на поле на 77-й минуте матча против Полтавы и уже через две минуты отдал результативную передачу.

– Перед матчем мы общались. Ты говорил, что попасть в заявку и выйти на поле — это мечта. Можно сказать, что мечта сбылась?

– Сбылась, я счастлив. Но результат неудачный, поэтому эмоции смешанные. Все же очень рад дебюту за свою любимую команду.

– Создалось впечатление, что ты совсем не волновался, когда вышел на поле. Очень смело вошел в игру, отдал ассист, а потом еще пробовал бить по воротам.

– Переживал, но после первого касания волнение исчезло. Меня выпустили, чтобы я усилил игру. Я старался: отдал ассист, мог забить, но пока что только передача.

– Какую установку дал тренер и как поддержал перед дебютом?

– Обострять, атаковать, обыгрывать — это я и старался делать.

– Как думаешь, почему не удалось дожать соперника? Ведь моментов было достаточно.

– Не знаю. В концовке давили, но мяч просто не летел в ворота.

– У Динамо продолжается неудачная серия. Какова атмосфера в раздевалке?

– Игорь Владимирович всех подбодрил, Андрей Ярмоленко тоже поддержал. Думаю, это временно. После черной полосы всегда идет белая, и мы обязательно вместе из нее выйдем, — сказал Редушко в эфире УПЛ-ТВ.

Напомним, в матче 1 тура УПЛ Киевское Динамо уступило СК Полтава со счетом 1:2.