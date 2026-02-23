Матч Александрия – Оболонь в рамках 17-го тура УПЛ не состоялся сегодня из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе КСК «Ника». Арбитр Владимир Новохатний после инспекции поля принял решение перенести игру на неопределенный срок.

Главный тренер киевской команды Александр Антоненко в интервью сайту «Украинский футбол» прокомментировал эту ситуацию.

«Я услышал флеш-комментарий исполнительного директора Александрии в прямом эфире – я просто в шоке! Когда делегат спросил мое мнение о проведении матча, я сказал, что на этом поле играть нельзя. То же самое сказали делегат матча и главный арбитр. Но господин Китаев в своем комментарии не упомянул позицию делегата и арбитра, а сказал, что, дескать, Оболонь не хотела играть, а мы были готовы.

Я чуть не сошел с ума, когда услышал комментарий представителя Александрии. Просто фарс! Зачем ты говоришь об этом на всю страну? Мы ожидали на стадионе несколько часов. Никто из их представителей не извинился за не подготовленное поле. Они сразу вышли в эфир и начали обвинять нас в том, что игра не состоялась.

Мы приехали на игру, но не хотим рисковать здоровьем наших игроков, а нас делают во всем виновными – в чем мы виноваты? С нашей стороны это выглядит так, что Александрия нас выставляет крайними, игнорируя позицию делегата и арбитров, что на этом поле матч играть опасно. Могу привести цитату делегата: «Поле не соответствует проведению игры такого уровня», а судья добавил: «Ребята, играть здесь невозможно».

Мы даже подумать не могли, чтобы судьбу матча решать в кабинетах, но когда обвиняют нас в том, что мы не хотим играть из-за проваленной подготовки поля, о чем засвидетельствовали официальные лица матча, это уже переходит все границы. Мы себя обидеть точно не дадим.

Люди, которые работают на стадионе «Ника», сказали, что 2 дня назад руководители Александрии приезжали сюда и увидели, что есть проблемы с полем. Можно было сразу нас уведомить и не доводить ситуацию до абсурда, а теперь еще на всю страну с нас делают виновных в этой ситуации. Это Оболонь виновата в том, что Александрия не готовила собственное поле?»