Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев вспомнил сенсационную победу команды из Черкасс над Шахтером (4:1). Его слова приводит сайт УПЛ.

Счет на табло не всегда отражает, насколько легко или сложно было команде в том или ином матче. Просто мы реализовали практически все свои моменты тогда и победили с таким счетом. Команда очень качественно провела ту игру, но была и хорошая реализация.

Без командного взаимодействия, командной работы. И на поле тогда была действительно команда, которая хочет достигать результатов и выполняет установку тренерского штаба. Слово команда сыграло первостепенную роль в том поединке, - рассказал Пономарев.