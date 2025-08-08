Главный тренер греческого Панатинаикоса Руй Витория прокомментировал первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы с донецким Шахтером (0:0).

«Мы очень хорошо сыграли тактически против очень сильной команды, которая в прошлом году играла в Лиге чемпионов и очень хорошо слажена. Игроки знают игру друг друга. Невозможно полностью нейтрализовать такого соперника. Мы играли очень хорошо, только под конец он создал действительно большую возможность.

Мы играли хорошо тактически, но мы можем достичь еще лучших результатов во втором матче. С нашей стороны были свои моменты, которые, на мой взгляд, были более опасными. Однако в таких матчах нужно быть циничными, а мы снова этого не сделали.

Очень странно и очень жаль, что в итоге или Панатинаикос, или Шахтер останутся вне Европы, потому что, глядя на другие пары, понимаешь, что жаль, что они соревнуются так рано», – цитирует Виторию gazzeta.gr.