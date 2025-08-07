Главный тренер греческого Панатинаикоса Руй Витория поделился ожиданиями от поединка с донецким Шахтером в рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Его слова приводит издание gazzetta.gr.

«Я должен внести ясность. Нам предстоит столкнуться с очень хорошей командой. Они заслуженно выиграли оба матча у Бешикташа. У них качественные игроки на всех линиях. Большинство из них давно играют вместе и хорошо взаимодействуют друг с другом, они очень сыгранные. У нашего соперника есть качественные бразильские игроки в полузащите. На мой взгляд, нам придется встретиться с одной из лучших команд на данном этапе, если не с лучшей.

Это реализм. С другой стороны, это нисколько не умаляет качества нашей команды, что очевидно из того, что мы показали в предыдущих матчах и демонстрируем ежедневно на тренировках. Да, мы вылетели от Рейнджерс, но команда показала единство, решительность, мастерство и ряд других качеств, и это демонстрирует, что мы можем пройти квалификацию, если исправим некоторые конкретные детали, такие как удача и неэффективность в завершающей фазе.

Это очень сложная игра. Речь идет о очень сильной команде. Нам нужно быть максимально сосредоточенными и конкурентоспособными во всех аспектах. Мы должны владеть мячом и не позволять им быстро возвращать его себе, чтобы испортить сопернику игру. Нам нужно, как и в матче с Рейнджерс, осуществлять высокий прессинг, чтобы создавать им проблемы на начальной фазе построения игры.

Обе команды, безусловно, имеют проблемы. Соперник имеет качественных игроков и решения, чтобы заменить тех, кто отсутствует. И с нашей стороны, хотя наш состав еще не полностью сформирован, у нас также есть решения. Мы хотим иметь двух равноценных игроков на каждой позиции, и я сказал об этом своим футболистам. У нас есть подходящие игроки, чтобы заменить тех, кто не может играть. Я не хочу, чтобы кто-то в команде чувствовал себя априори игроком стартового состава», — заявил Витория.