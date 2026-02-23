Ассистент главного тренера Полесья Сергей Кравченко подвёл итоги матча 17 тура УПЛ против Колоса (3:0). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Колос играл дома. Это агрессивная команда. Первая домашняя игра после перерыва, так что они вышли в хорошем настроении. Было сложно. Но мы выдержали.

Не могу сказать, что было давление - произошла ошибка нашего защитника, после чего мы немного потеряли уверенность. Тем не менее, вскоре взяли игру под контроль и победили, - объяснил Кравченко.